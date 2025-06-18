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Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli Bakan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan" ibaret olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir.

İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

"Soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan Netanyahu'dur" 

Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.

İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

"Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz"
İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz".

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