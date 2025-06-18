Muslera ayrıldıktan sonra o eleştiriye cevap verdi

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, 14 yıl kaldığı Türkiye'de Türkçe röportaj vermediği için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

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Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerini şampiyonlukla noktaladı. Uruguaylı eldiven, 14 sezonda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası kazanarak Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.

NEDENİ AYRILDIKTAN SONRA AÇIKLADI

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca Türkçe röportaj vermeyen Fernando Muslera, eleştirilmişti. Tecrübeli eldiven kulüp hesabına verdiği Türkçe röportajda bunun nedeninin açıkladı.

Galatasaray'ı kaptan olarak temsil eden Muslera, bunun en üst mertebe olduğunu ve hataya yer verilmediğini söyledi.

"TARAFTAR BELKİ YANLIŞ ANLAR"

Muslera konuyla alakalı, "Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum." dedi.

"OKAN HOCA ÇOK FARKLI BİRİ"

Muslera ayrıca teknik dirketörü Okan Buruk'u da övdü. 39 yaşındaki file bekçisi, "Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.” ifadelerini kullandı.