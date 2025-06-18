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Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, gerekirse müdahale edebileceklerini söyledi. Trump, "Kimseyle çatışmak istemiyoruz ama İran’ın nükleer silaha sahip olması kabul edilemez" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında İran'ın görüşme yapmak istediğini belirterek "Bunu yapabiliriz" dedi. 

"1 SAAT İÇİNDE TOPLANTIMIZ OLACAK"

Trump, "1 saat içerisinde İran-İsrail meselesi ile ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisi ile İran konusunu görüştük" dedi. 

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ"

Trump, "Ben kimseyle çatışmak istemiyorum. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bunun için mecbur kalabiliriz ancak savaşmak istemiyoruz. Henüz saldırıp saldırmama konusunda nihai kararımı vermedim. " dedi. 

"FORDOV İÇİN HALA BİR KARAR VERMEDİM"

Trump, İran'daki Fordo nükleer tesislerine karşı harekete geçme konusunda henüz karar vermediğini ifade edererek hala anlaşmaya varılabileceğini söyledi. "İran ile görüşme konusuda kapıyı kapatmadık" dedi. 

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