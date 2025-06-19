Bomba iddia! Trump, saldırı için onay verdi

The New York Times, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde İran’ın, Donald Trump’ın son dönemdeki görüşme çağrılarına olumlu yanıt verebileceğini yazdı. Öte yandan The Wall Street Journal, Trump’ın yardımcılarına İran’a yönelik saldırı planlarını onayladığını aktardı ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.Abone ol
The New York Times, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın Trump'ın yakın zaman görüşme çağrılarına yanıt verebileceğini yazdı.
The Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ilettiğini aktardı.
Trump'ın İran'ın nükleer programını terk edip etmeyeceğini görmek için nihai emri vermediği belirtildi.