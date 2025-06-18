CHP’li Belediyelerden yargı mensuplarına araç tahsisi

CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi, Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nihat Zincirli’ye, şoförlü makam aracı tahsis etti; kasko, sigorta, bakım ve yakıt gibi tüm giderler belediye bütçesinden karşılanacak. Bu karar, kamu kaynaklarının yargı mensuplarına tahsisi tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, benzer bir uygulama 2016’da CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından da yapılmıştı.

Abone ol

CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nihat Zincirli’ye makam aracı tahsis etti. 10 Nisan 2025 tarihli Belediye Meclis Kararı'na göre, şoförlü olarak hizmet verecek araçla birlikte kasko, sigorta, bakım, yakıt ve geçiş ücretleri gibi tüm giderler bir yıl süreyle belediye tarafından karşılanacak.

Belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edilen karar, kamu kaynaklarının yargı mensuplarına tahsisi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

2016'DA DA KADIKÖY BELEDİYESİ TAHSİS ETMİŞTİ

Benzer bir uygulama, 2016 yılında CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi tarafından da yapılmıştı. Kadıköy Belediye Meclisi, Aralık 2016 tarihli ve 174 nolu kararla, Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli yargı mensuplarına araç tahsisini meclis onayıyla kabul etmişti.