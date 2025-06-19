Korkmaz Karaca’dan fahiş fiyat tepkisi

İş insanı Korkmaz Karaca, eğitim ve turizm sektörlerindeki fahiş fiyatları eleştirerek, özel okul ücretlerinin 2,5 milyon TL’yi, tatil giderlerinin ise 1 milyon TL’yi bulduğunu söyledi. Karaca, bu rakamların dünya standartlarını aştığını belirterek, çözümün devlet müdahalesi kadar ticari ahlakta olduğunu vurguladı.

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İş insanı Korkmaz Karaca, katıldığı bir programda eğitim ve turizm sektöründeki fahiş fiyatlara sert eleştiriler yöneltti. Eğitimdeki anormal artışlara dikkat çeken Karaca, İstanbul’da bazı özel okulların yıllık ücretlerinin 2,5 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Harvard bile 50 bin dolar. Türkiye’de bir anaokulunun 1,6 milyon TL olması akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı. Bu rakamların dünya standartlarıyla kıyaslandığında açıklanamaz olduğunu belirten Karaca, fiyatların toplumun geniş kesimi için ulaşılmaz hale geldiğini vurguladı.

Turizm sektöründe de benzer bir tabloya işaret eden Karaca, 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatilinin 500 - 600 bin TL ile 1.2 milyon TL’yi bulduğunu, salaş balıkçılarda dahi astronomik hesaplar ödendiğini söyledi. “Bir tarafta Yunan adasında 3’te 1 fiyata tatil yapılırken, bizim sahillerde ahlaki sınırlar aşılıyor” diyen Karaca, çözümün polisiye tedbirlerde değil, ticari ahlakın yeniden inşasında olduğunu savundu. “Devlet müdahale etmeli ama asıl çözüm ahlaktır” diyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nı göreve çağırdı.