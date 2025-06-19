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İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı

İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

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İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılıyor. Medyaya açıklama yapan İsrailli yetkililer ABD'nin, İran'a saldırılara katılacağını değerlendiriyor.

İsrail'in, Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra kamuoyu kampanyası da dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki binaya "Bay Başkan, işi bitir" yazılı, Trump'ın resminin ve ABD bayrağının yer aldığı bir pankart asıldı.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
Muhabir:Enes Canlı, Faruk Hanedar

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