Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin İstanbul’da yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında “savunma alanını” kapsayan maddeler bulunmadığını belirterek, “İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.” dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

"Fidan ve Erdoğan çözüm süreci için çok çaba sarf ediyor"

Ukrayna ile 2022’de İstanbul’da müzakere ettiklerini anımsatan Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz, (2022'de Ukrayna'yla) anlaşma hazırlanmıştı. Sonra (Batılılar) Rusya’yı sahada yenmek lazım dediler. Her şeyi çöpe atarak bu hedefe yöneldiler. Şimdi ise durum değişti." dedi.

Putin, Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarına işaret ederek, "Bu müzakerelerin anlamı var. 1200 esir asker takası konusunda anlaştık. Bunlardan 500’ünü vererek, 400 askerimizi aldık. 6 binden fazla asker cesedi teslim ettik. Daha 3 bin cenaze vermeye hazırız. Bu trajik bir rakam." diye konuştu.

Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünü vurgulayan Putin, "İstanbul’daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin temas halinde olduklarını kaydederek, "(Dışişleri Bakanı Hakan) Fidan ve Erdoğan çözüm süreci için çok çaba sarf ediyor. Trump da samimi bir şekilde çözüm için uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, “İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor.” diye konuştu.

Putin, AA Genel Müdürü Karagöz'ün "Rusya’nın İran’a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayarak, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" şeklinde konuştu.

Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.