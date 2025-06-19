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Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem

Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem

Paris'te geceliği 145 bin liralık otelde kaldığı iftirasına maruz kalan yazar Zafer Şahin, kendisine destek çıkan yazar Nevşin Mengü'ye teşekkür etti.

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Havacılık fuarlarından Paris AirShow'a TUSAŞ'a davetlisi olarak giden gazeteciler Sinan Burhan ve Zafer Şahin'e atılan iftira tutmadı.

Gecelik en düşük fiyatı 145 bin TL olan Hotel Ritz Paris'te kalmadıkları, orada onların fanı olan bir gurbetçinin isteğiyle hatıra fotoğrafı çekilip kahve içildiği ortaya çıktı.

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü de hedefteki gazetecilere çıktı. Kendi Youtebe kanalından yaptığı açıklamada "Dezenformasyon kendini kandırmak oluyor. Gerçeğin peşinden gitmekte fayda var" dedi.

Mengü'ye teşekkür eden Zafer Şahin, Mengü'nün videolu paylaşımını sosyal medya hesabına ekleyerek şu ifadelere verildi:

"Teşekkürler @nevsinmengu
Eğriye eğri, doğruya doğru deme erdemini gösterdiğin için. Not: Bu operasyon çalışması amacına ulaştı. 50 yaşında, 1996’dan beri gazetecilik yapan biri olarak hayatımda ilk kez Paris’i gördüm. Daha da gitmem.Seyahat olayı benim için bitmiştir. Zaten hiçbir davete kolay kolay katılmam. Haber amaçlı gittiğimiz seyahatten bile aşağılık sonuçlar çıkarılabilen bir ortamda kimseye kendime laf etme hakkını tanımam. Seyahate gitmeyi çok önemseyen, siyasilerle resim çektirip ınstagramda paylaşmayı gazetecilik zanneden, çağrılmadığında “Onu niye davet ettiniz de beni etmediniz” diye hesap soran çok gazeteci var. Onların olsun bütün seyahatler."

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