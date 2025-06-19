İran Tel Aviv'e füze yağdırdı İsrail borsası vuruldu çok sayıda bina isabet aldı

İran-İsrail savaşı 7. gününde tüm şiddetiyle sürüyor. Tel Aviv güne İran füzeleriyle uyandı. İsrail basını, İsrail Borsa binasının vurulduğunu yazdı. Savunma sistemini aşan füzelerin isabet etmesi sonucu çok sayıda bina yıkıldı.

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İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın füzelerle karşılık vermesiyle başlayan savaş 7. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı. İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füze başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet etti.

Füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurdu. İsrail basını 50 yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN da İran'ın başlattığı son saldırı dalgasında 20 ile 30 roket fırlattığını bildirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde yer alan İsrail borsa binasının da İran füzeleri tarafından vurulduğu bilgisini verdi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in iç bölgeleri ve güneyinde hasar ve yaralanmaların olduğunu bildirdi.

İsrail acil durum servisleri de İran'ın fırlattığı füzelerin Tel Aviv'deki pek çok binaya isabet ettiğini aktardı.

İran'dan hedef karargahtı açıklaması

El Cezire, vurulan hastanenin Berşeba'daki Soroka Hastanesi olduğunu aktardı. İsrail basını, saldırı sonrası hastanenin bir binasının çöktüğünü, hastanede ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

İran'dan hastaneye isabet eden füzeyle ilgili açıklamasında hedefin hastane yanındaki İsrail komuta ve istihbarat karargahı olduğu belirtildi.