Putin İran'a '250 Rus' var diyerek destek çıktı! Hamaney'i öldürme planına tepki gösterdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı. Putin, İran'a olan desteği sorulduğunda nükleer santralda çalışan 600 Rus olduğunu vurgulayıp dolaylı bir 'destek' açıklaması yaptı.

Abone ol

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-İran çatışmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

İran vaktiyle buna ilgi göstermedi

Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, “İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor.” diye konuştu.

İran'a destek verecek mi?

Putin, AA Genel Müdürü Karagöz'ün "Rusya’nın İran’a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayarak, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

Rus uzmanlar nükleerde

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" şeklinde konuştu.

Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.

Erdoğan'a teşekkür ederiz

Ukrayna ile doğrudan barış görüşmelerine de değinen Putin şunları söyledi:

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz, (2022'de Ukrayna'yla) anlaşma hazırlanmıştı. Sonra (Batılılar) Rusya’yı sahada yenmek lazım dediler. Her şeyi çöpe atarak bu hedefe yöneldiler. Şimdi ise durum değişti. Bu müzakerelerin anlamı var. 1200 esir asker takası konusunda anlaştık. Bunlardan 500’ünü vererek, 400 askerimizi aldık. 6 binden fazla asker cesedi teslim ettik. Daha 3 bin cenaze vermeye hazırız. Bu trajik bir rakam.