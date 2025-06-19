Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri sabit tutan Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kez daha hakaret etti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın hakaretleri son bulmuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaretler savurdu.

Trump sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" dedi.

Daha önce de hakaret etmişti

Trump, Powell'a "aptal" demeyi alışkanlık haline getirdi ve her istediği olmadığında Powell'ı hedefine koymaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.