BIST 9.196
DOLAR 39,55
EURO 45,43
ALTIN 4.262,68
HABER /  DÜNYA

Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal

Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri sabit tutan Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kez daha hakaret etti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakaretleri son bulmuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaretler savurdu.

Trump sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" dedi.

Daha önce de hakaret etmişti

Trump, Powell'a "aptal" demeyi alışkanlık haline getirdi ve her istediği olmadığında Powell'ı hedefine koymaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.

Donald Trump, FED Başkanı Powell'a hakaret etti: Gerçek bir aptal - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin
ABD’den vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yahudi halkına seslendi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yahudi halkına seslendi
Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem
Zafer Şahin Nevşin Mengü'ye teşekkür etti: Paris'e daha da gitmem
ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak
ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak
Marmaray'da babanın darbedildiği olaydaki kişi sandı, ateş etti! Telefonundan çıkan şoke etti
Marmaray'da babanın darbedildiği olaydaki kişi sandı, ateş etti! Telefonundan çıkan şoke etti
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı İsrail borsası vuruldu çok sayıda bina isabet aldı
İran Tel Aviv'e füze yağdırdı İsrail borsası vuruldu çok sayıda bina isabet aldı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Özgür Özel'in tepkisine yanıt
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Özgür Özel'in tepkisine yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı
İsrail'de Trump'a 'Bay Başkan, işi bitir' pankartı
İran İsrail savaşı ABD başkanı Trump kararını verdi Wall Street Journal yazdı
İran İsrail savaşı ABD başkanı Trump kararını verdi Wall Street Journal yazdı
Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi
Fatih'te bir kişi otomobilde silahla infaz edildi
Bomba iddia! Trump, saldırı için onay verdi
Bomba iddia! Trump, saldırı için onay verdi