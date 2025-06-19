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Kenan Yıldız boş geçmedi Juventus farka gitti

Kenan Yıldız boş geçmedi Juventus farka gitti

İtalya ekibi Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında BAE temsilcisi Al Ain'i 5-0'lık skorla rahat geçti. Milli futbolcu Kenan Yıldız da, karşılaşmayı boş geçmedi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

Audi Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 5-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao ve 31. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Juventus averaj fazlasıyla grupta Manchester City'nin üzerine çıktı.

Grupta bir sonraki maçta Juventus 22 Haziran'da Fas ekibi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Al Ain ise 23 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak.

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