İş Bankası, yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına dahil etti

Türkiye İş Bankası, Visa işbirliğiyle yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına dahil ettiğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada CarrefourSA mağazalarında kullanılmaya başlanan yenilikçi hizmetin, gelecek dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.

'İş Bankası Yüz ile Ödeme' yöntemini kullanan banka müşterileri, anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerinde yüzlerini taratarak ödemelerini, şifre tuşlamadan, fiziki kart veya cep telefonu taşımak zorunda kalmadan hızlı ve kolayca tamamlayabiliyor.

Hizmet kapsamında, banka müşterileri, İşCep üzerinden yüzlerini tanımlıyor ve ödemelerinin yansıtılacağı kredi kartını belirliyor. Böylece belirlenen kredi kartına, alışveriş tutarının yansıması sağlanıyor.

Bu işlemlerin ardından müşteriler, kredi kartına ve telefona ihtiyaç duymaksızın 'İş Bankası Yüz İle Ödeme' kabul eden iş yerlerinden alışveriş yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ödeme sistemleri çalışmalarının odak noktasının, yenilikçi çözümler geliştirmek ve kusursuz müşteri deneyimi oluşturmak olduğunu belirtti.

Lüle, güçlü altyapıları ve gelişen teknolojilere erken adapte olma yetenekleri sayesinde geleneksel ödeme alışkanlıklarını dönüştürerek, dünyadaki yeni nesil ödeme çözümlerini müşterilerine hızla sunabildiklerini aktararak, 'Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor, İş Bankası işbirliğiyle yüz tanımayla ödeme çözümünü kullanıcılarla buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Müşterilerine temassız, yenilikçi bir alışveriş deneyimi yaşatacaklarını belirten Lüle, ödeme sistemlerindeki teknolojik yeniliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

'İleri teknolojimizle dijital ödemelerin gelişimine destek veriyoruz'

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de tüketicilerin hayatın her alanında olduğu gibi ödemelerde de hızlı ve pratik çözümler aradıklarını, kendilerinin de Visa olarak inovasyon güçlerini bu ihtiyaçlara yanıt vermek için kullandıklarını vurguladı.

Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunarak, zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olduklarına dikkati çeken Mümin, bu vizyon doğrultusunda İş Bankası işbirliğiyle yüz tanımayla ödeme çözümünü kullanıcılarla buluşturduklarını anlattı.

Mümin, yenilikçi çözüm sayesinde, kredi kartlarını İşCep üzerinden biyometrik kimlik verileriyle eşleştiren kullanıcıların, cüzdan ya da QR koda ihtiyaç duymadan, yalnızca yüzlerini tanıtarak saniyeler içinde güvenli ve temassız ödeme yapabildiklerini ifade ederek, 'Visa olarak, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'de güvenli ağımız ve ileri teknolojimizle dijital ödemelerin gelişimine destek veriyoruz. Ülkemizde dijital ödeme deneyimini daha da ileri taşımak ve bu alanın gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.' değerlendirmelerinde bulundu.

'Güvenli ve zahmetsiz ödeme imkanı sunuyor'

CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik de 30 yılı aşkın süredir Türkiye perakende sektöründe müşteri deneyimini geliştiren yenilikçi uygulamaların öncüsü olduklarını belirtti.

Çelik, teknolojiyi her zaman stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

'İş Bankası ve Visa işbirliğiyle CarrefourSA mağazalarında hayata geçirdiğimiz yüz tanımayla ödeme teknolojisi, müşterilerimize sadece yüzlerini okutarak saniyeler içinde temassız, güvenli ve zahmetsiz ödeme imkanı sunuyor. Bu çözüm, alışveriş deneyimini daha da akıcı hale getirirken, ödeme sürecinde fiziksel temasa duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Müşteri memnuniyetini odağımıza alan her uygulamada olduğu gibi, bu projede de yeniliğin öncüsü olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.'