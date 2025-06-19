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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX şirketinin Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde patladı

SpaceX şirketinin Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde patladı

SpaceX şirketine ait Starship roketi, ABD'nin Texas eyaletindeki deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı.

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SpaceX'in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 10. uçuş testine hazırlanan roketin, yerel saatle 23.00 sularında "büyük bir anormallik yaşadığı" belirtildi.

Test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, Starship roketinin kalkış platformunda arızalanarak dev bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

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