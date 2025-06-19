Yılın ilk 5 ayında 46 il ihracatını artırdı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 ilde ihracat artışı görüldü. Mayıs ayında en fazla ihracatı 5,2 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirdi. Onu 3,4 milyar dolarla Kocaeli ve 2,1 milyar dolarla İzmir izledi. İstanbul’un en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, Kocaeli İngiltere’ye, İzmir ise yine Almanya’ya ihracatta öne çıktı.

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Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, 2025’in ilk beş ayında Türkiye’nin ihracat haritası genişledi. Ocak-mayıs döneminde 18 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, toplam 46 ilde dış satım artışı yaşandı.

İSTANBUL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Geçen ay en yüksek ihracatı 5 milyar 212 milyon dolarla İstanbul yaptı. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7’lik bir gerilemeye işaret etti. İstanbul’un ihracatında başı, 975 milyon 611 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar çekti. Bu kalemi 516 milyon 959 bin dolarla kazanlar ve makineler, 490 milyon 28 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarlar izledi.

İstanbul’un ardından 3 milyar 403 milyon dolarla Kocaeli geldi. Bu ilde ihracat yüzde 25 artış gösterdi.

Kocaeli’nin dış satımında motorlu kara taşıtları 1 milyar 448 milyon 60 bin dolarla açık ara önde yer aldı. Ardından 260 milyon 807 bin dolarla elektrikli makineler ve 207 milyon 708 bin dolarla mineral yakıtlar geldi.

İzmir ise 2 milyar 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ancak bu rakam, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 10,2 düşüş anlamına geliyor. İzmir’in ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar 510 milyon 951 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Onu 201 milyon 428 bin dolarla kazanlar, makineler ve 192 milyon 154 bin dolarla demir-çelik izledi.

ÜLKELER BAZINDA İHRACAT HEDEFLERİ

İstanbul’un en çok ihracat yaptığı ülke 397 milyon 733 bin dolarla Almanya oldu. Ardından 297 milyon 519 bin dolarla BAE ve 289 milyon 370 bin dolarla İngiltere geldi.

Kocaeli’nin dış satımında ilk sırada 355 milyon 213 bin dolarla İngiltere yer alırken, Almanya 349 milyon 693 bin dolar ve İspanya 221 milyon 748 bin dolarla onu takip etti.

İzmir ise en fazla ihracatı 211 milyon 660 bin dolarla Almanya’ya yaptı. Bu ülkeyi Romanya (161 milyon 609 bin dolar) ve ABD (152 milyon 945 bin dolar) izledi.

Verilere göre, 2025’in ilk beş ayında 18 ilin ihracatı 1 milyar dolar barajını aşarken, 46 il ihracatını artırarak Türkiye’nin dış ticaretinin sadece belli merkezlerde değil, geniş bir coğrafyada güçlendiğini gösterdi. Bu tablo, yerel üretim merkezlerinin dış pazarlarla bağlantısının arttığını ortaya koyuyor.