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Meclis'te zeytinlik kavgası! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü yerlerde sürüklenenler var

TBMM'de şoke eden görüntüler vardı. AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan ve başta zeytinlikler ve orman alanlarında maden aranmasına ilişkin yasa teklifinin TBMM Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu’ndaki görüşülürken ortalık karıştı. Komisyondaki kavga koridorlara taştı yumruklar konuştu vekiller yerlerde sürüklendi.

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Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açacağı için tepki çeken yeni yasa teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. TBMM’nin en dar komisyon salonunda yapılan toplantıya çevre örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri alınmayınca AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı.

Varank ve Sarıbal birbirinin üstüne yürüdü
Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, kapının girişinde birbirlerinin üzerine yürüyüp itişti. Komisyonun CHP Sözcüsü Ednan Arslan ve CHP Milletvekili Şeref Arpacı, zeytin temsilcileriyle çevrecileri salona almak istedi. Salon kapısında yaşanan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Salon içerisinde bulunan muhalefet milletvekilleri masaya vurarak olaylara tepki gösterdi.

Yerlerde sürüklendilerMeclis'te zeytinlik kavgası! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü yerlerde sürüklenenler var - Resim: 0

Duruma tepki gösteren İkizköylüler TBMM'de oturma eylemine başladı.

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