CarrefourSA'ya Cannes Lions'tan ödül

CarrefourSA'nın TBWA\İstanbul işbirliğiyle hayata geçirdiği Hayalet Ağlar projesi, Cannes Lions'tan Altın ve Bronz Aslan kazandı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanındaki projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda fark oluşturmaya devam ediyor.

CarrefourSA, TBWA\İstanbul işbirliğiyle hayata geçirdiği Hayalet Ağlar projesiyle Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nden bir 'Altın Aslan' ve bir 'Bronz Aslan' ödülüyle döndü.

Hayalet Ağlar Projesi, 'Design-Brand Environment & Experience Design' kategorisinde Altın Aslan, 'Outdoor-Special Build' kategorisinde ise Bronz Aslan kazandı. Ayrıca proje, 6 farklı kategoride shortlist başarısı elde ederek Türkiye'den festivalde en çok finale kalan projelerden biri oldu.

Proje için Marmara Denizi'nden toplanan 4 ton hayalet ağ ile Balıkesir'in Ocaklar Köyü hayalet köye dönüştürülerek, denizlerdeki hayalet ağ sorununa dikkat çekildi.

Hayalet ağ kavramı, yanlış ve bilinçsiz avlanma nedeniyle denizlerde kaybolan ağlara verilen isim olarak kullanılıyor. Bu ağlar, uzun yıllar denizde kalarak balıkçılık ekosistemini tehdit ediyor ve küçük ölçekli kıyı balıkçılığıyla geçinen köyler için risklere neden oluyor.