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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamada, YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceği, ayrıca her iki sınav gününde de belirlenen 38 ilçede, toplamda 38 okulda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Hizmetlerden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgesi, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "İstanbulkart" sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında ücretsiz ulaşımın yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, uygulamanın sınav saatinin 2 saat öncesini ve sonrasını kapsadığı bildirildi.

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