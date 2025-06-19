DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, demokratik siyasete yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla tutuklu siyasetçileri Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, tutuklu siyasetçilere destek amacıyla Silivri Cezaevi’ni ziyaret etti. Heyet, saat 10.30 itibarıyla cezaevine giriş yaptı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin amacı olarak “demokratik siyasete yönelik baskılara dikkat çekmek ve tutuklu isimlerle dayanışma göstermek” olduğu vurgulandı. Cezaevi yönetimiyle koordineli olarak gerçekleşen görüşmelerin saat 15.00 ile 17.00 arasında tamamlanması bekleniyor.

Ziyaret kapsamındaki isimler

Ziyaretin programı dün kamuoyuyla paylaşılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van’ın önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, siyasetçi Ercüment Akdeniz, eski milletvekili Halil Aksoy, gazeteci Nesimi Aday ve aktivist Ahmet Saymadi’nin görüşülecek isimler arasında olduğu belirtilmişti.