İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, bu hafta sonu İstanbul’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dönem başkanlığını devralırken, toplantıda İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik saldırıları özel oturumla ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da toplantıya hitap etmesi bekleniyor.

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İslam dünyasını bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, bu hafta sonu İstanbul’da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılacak. Türkiye, zirvede dönem başkanlığını Kamerun’dan devralacak.

Toplantının en kritik başlıklarını, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları ve Gazze Şeridi’nde süren çatışmalar oluşturacak. Bu çerçevede özel bir oturumda İsrail’in bölgesel güvenliği tehdit eden askeri hamleleri ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantıya hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın konuşmasında İsrail’in eylemlerinin yalnızca Filistin halkını değil, tüm bölgenin istikrarını hedef aldığına vurgu yapması bekleniyor. Fidan’ın, gerilimin tırmanmasını önleyecek adımların desteklenmesi gerektiğini hatırlatarak, İİT üyesi ülkelere “ortak tutum ve dayanışma” çağrısında bulunacağı ifade ediliyor.

Toplantının, Filistin meselesinde ve Ortadoğu'da yükselen tansiyona karşı İslam dünyasının diplomatik tepkisinin şekillendirilmesinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyo