İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran'ın sabah düzenlediği misillemenin ardından "Tahran'ı karartma zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

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Regev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'e yapılan misillemeler nedeniyle İran'ı hedef aldı.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarla Tahran yönetimine "ağır darbe vurduklarını" savunan Regev, İran'a saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Regev, İsrail ordusunun İran'ın yanı sıra Gazze Şeridi, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Tahran'ı karartma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.