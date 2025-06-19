İran-İsrail savaşında hangi ülke kimi destekliyor?

İRAN CEPHESİNDE KİMLER VAR?

İran, İsrail’i bölgedeki en büyük tehdit olarak görüyor ve özellikle Filistin meselesi üzerinden sert çıkışlar yapıyor. Tahran yönetimi, askeri ve ideolojik olarak kendisine yakın gruplarla birlikte hareket ediyor.

Bu grupların başında Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Husiler geliyor. Her iki yapı da İsrail’e yönelik tehditlerde bulunuyor ve İran’dan maddi ve lojistik destek alıyor.