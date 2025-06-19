İran-İsrail savaşında hangi ülke kimi destekliyor?
Ortadoğu’da yıllardır süregelen İran-İsrail gerginliği, son günlerde resmen savaşa dönüştü. Her iki ülkenin de bölgesel etkisini artırmaya yönelik adımları, dolaylı çatışmaların ve karşılıklı tehditlerin sıklaştığı bir süreci beraberinde getirdi. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte uluslararası arenada da taraflar netleşmeye başladı. Peki şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında, hangi ülke kimin tarafında?
İran-İsrail savaşı resmi olarak başlamış bir savaş olmasa da, bugün yedinci gününde ve çatışmalar giderek artıyor. Her ülke de birbirini tehdit ederek, stratejik noktaları vurmayı sürdürüyor.
İRAN CEPHESİNDE KİMLER VAR?
İran, İsrail’i bölgedeki en büyük tehdit olarak görüyor ve özellikle Filistin meselesi üzerinden sert çıkışlar yapıyor. Tahran yönetimi, askeri ve ideolojik olarak kendisine yakın gruplarla birlikte hareket ediyor.
Bu grupların başında Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Husiler geliyor. Her iki yapı da İsrail’e yönelik tehditlerde bulunuyor ve İran’dan maddi ve lojistik destek alıyor.
İran’a açık veya dolaylı destek veren ülkeler arasında ise Rusya öne çıkıyor. Putin yaptığı son açıklamada "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Doğru olan düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak. İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." ifadelerini kullandı.
İran etkisi altındaki Irak’taki Şii milis gruplar da İsrail karşıtı cephede yer alıyor.
Son olarak ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi.