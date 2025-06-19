Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın
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Brent petrol 75 doların üzerinde işlem görürken bu durum da akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Benzin ve motorine kallavi zam geldi. Araçların deposunu doldurmayan bin pişman... Zam sonrası tabela değişti ve bazı şehirlerde akaryakıtın litre fiyatı 52 liraya dayandı.
İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği endişesi petrol fiyatlarını uçurdu. Akaryakıta peş peşe zam geldi. Motorin geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren üçüncü kez zamlandı.
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Bugün ise hem benzine hem de motorine zam geldi. Tabela değişti. Yeni zamla birlikte akaryakıt 50 lirayı aştı.
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ZAM SONRASI FİYATLAR
Yapılan son zamla birlikte İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.
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Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satışa sunuluyor.
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