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Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın

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Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın

Brent petrol 75 doların üzerinde işlem görürken bu durum da akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Benzin ve motorine kallavi zam geldi. Araçların deposunu doldurmayan bin pişman... Zam sonrası tabela değişti ve bazı şehirlerde akaryakıtın litre fiyatı 52 liraya dayandı.

Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın - Resim: 1

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği endişesi petrol fiyatlarını uçurdu. Akaryakıta peş peşe zam geldi. Motorin geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren üçüncü kez zamlandı. 

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Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın - Resim: 2

Bugün ise hem benzine hem de motorine zam geldi. Tabela değişti. Yeni zamla birlikte akaryakıt 50 lirayı aştı.

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Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın - Resim: 3

ZAM SONRASI FİYATLAR

Yapılan son zamla birlikte İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

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Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın - Resim: 4

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satışa sunuluyor.

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