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Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı

Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı

Asgari Ücrete bu sene ara zam yapılacak mı? CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyareti sonrasında asgari ücret için ara zam istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile açıklama yapan Özgür Özel, esnafın asgari ücret zammından etkilenmemesi için de prim desteği talep etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, asgari ücretin artırılması ve esnafın artıştan olumsuz etkilenmemesi için CHP'nin planını anlattı.

Asgari ücret zammı
'Enflasyon canavarı'nın asgari ücreti yuttuğunu söyleyen Özgür Özel, ara zam talebinde bulundu ve şöyle konuştu:
-"Asgari ücrete yapılan zam, doğrudan asgari ücretlinin cebine girecek para arttığında en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa, memurda para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa esnafta da para yok" 

Esnafa prim desteği
-"Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını istiyoruz. Asgari ücret artırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim tahsilatları inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece 4'te birinden bile vazgeçildiğinde sorun neredeyse kendiliğinden çözülmüş oluyor"

Esnafın emekliliği
Esnafın yanında çalıştırdığı işçini 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin gün çalışarak emekli olmak zorunda kaldığını söyleyen Özel, "Bu 6 yıl daha prim ödemek hem maaş alamamak demek. Esnafın cebinden her ay 8 bin lira çıkıyor. Ve biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken sayın Erdoğan da bunun sözünü vermişti. Şimdiye kadar bu 7 bin 200 güne indirilmediği için en az 8 bin TL cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa 14 bin 500 lira alacağı paradan yoksun kalacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

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