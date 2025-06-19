BIST 9.283
DOLAR 39,56
EURO 45,53
ALTIN 4.288,46
HABER /  DÜNYA

Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma süreciyle bölgede bazı hava sahalarının uçuşlara kapandığını belirterek, "Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz." dedi.

Abone ol

Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede hava sahalarının durumunun sorulması üzerine Uraloğlu, "Şu an Irak, İran, İsrail hava sahaları kapalı durumda. Suriye gibi bölgedeki diğer ülkelerin hava sahaları da zaman zaman açılıp kapatılıyor. Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahalar sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz. Çatışma sürecinin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, sivil havacılık anlamında Türkiye'nin daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığına işaret ederek, süreci takip ettiklerini ve gelişen durumlara göre tedbirlerin alındığını söyledi.

Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına dikkati çeken Uraloğlu, "O bölgelere gidecek insanların gitme istekleri azaldı. Seferler duruma göre azaltılıyor ama talep edilen istekler karşılanıyor. Güvenli koridorlardan uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor"

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınmasını sağlayacak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…
Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife
İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor
İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor
İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"
İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"
Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon
Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret
DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret
İstanbul'da kaza yapan iki otomobilden biri iş yerine girdi
İstanbul'da kaza yapan iki otomobilden biri iş yerine girdi
Türk Telekom'dan Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet
Türk Telekom'dan Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet
Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu ölü bulundu kuzeni gözaltına alındı
Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu ölü bulundu kuzeni gözaltına alındı