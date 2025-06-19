Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı

Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!

İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife

İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"

Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret

İstanbul'da kaza yapan iki otomobilden biri iş yerine girdi

Türk Telekom'dan Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet

Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu ölü bulundu kuzeni gözaltına alındı

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu!

YKS'deki "en yaşlı" aday! Bu yıl 8. kez sınava girecek