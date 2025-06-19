BIST 9.280
DOLAR 39,56
EURO 45,51
ALTIN 4.286,64
HABER /  DÜNYA

Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı

Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu. Sağlık ekipleri, Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Yasemin'in 17 yaşındaki kuzeni M.Ç polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Y'nin (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

Yasemin'in cesedi yangın merdiveninde bulundu

Çalışmalar sonucu Yasemin Y'nin cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı - Resim: 0

Bıçaklanarak öldürülmüş!

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yasemin'in kız kuzeni gözaltında

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

Evden çıkanlar kan dondurdu

Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife
İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor
İran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor
İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"
İsrail Ulaştırma Bakanı Regev: "Tahran'ı karartma zamanı geldi"
Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon
Yapı Kredi'den emeklilere 27 bin liraya varan promosyon
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret
DEM Parti'den Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçilere ziyaret
İstanbul'da kaza yapan iki otomobilden biri iş yerine girdi
İstanbul'da kaza yapan iki otomobilden biri iş yerine girdi
Türk Telekom'dan Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet
Türk Telekom'dan Dünya Wi-Fi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet
Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu ölü bulundu kuzeni gözaltına alındı
Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu ölü bulundu kuzeni gözaltına alındı
Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu!
Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu!
YKS'deki "en yaşlı" aday! Bu yıl 8. kez sınava girecek
YKS'deki "en yaşlı" aday! Bu yıl 8. kez sınava girecek