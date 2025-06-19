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CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…

CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi. Altun, "CHP’yi, on yıllardır sahip olduğu ancak bir faydasını görmemesine rağmen ısrarla vazgeçmediği milletin iradesini yok sayma, özgürlüklere ket vurma alışkanlığından ve anlayışından bir an evvel geri dönmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi.

"Dünya gündemi savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgulken, ana muhalefet partisinin gündemi yine jakobenizm, yine ayrımcılık…" ifadelerini kullanan Altun şunları kaydetti:

Farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına olan tahammülsüzlüğünü yine gözler önüne seren CHP, üyelerine ve seçmenlerine yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşlarını boykot etme dayatmasında bulunuyor.

İfade hürriyetine, basın özgürlüğüne yönelik takındığı bu baskıcı ve ilkel tavrın örneklerini daha önce de yüzlerce kez gösteren ana muhalefet partisinin en büyük arzularından birinin de tek tip, renksiz, sadece kendi fanusunda, kendi kontrolünde bir medya olduğunu gayet iyi biliyoruz.

“BUNU İZLEMEYECEKSİNİZ,” “BURALARA UĞRAMAYACAKSINIZ” yaklaşımının en başta bu habis zihniyetin baskı altına almak istediği seçmen tarafından reddedileceğine inanıyoruz.

CHP’yi, on yıllardır sahip olduğu ancak bir faydasını görmemesine rağmen ısrarla vazgeçmediği milletin iradesini yok sayma, özgürlüklere ket vurma alışkanlığından ve anlayışından bir an evvel geri dönmeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin birliğe ve bütünlüğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu böylesine dönemlerde mümkün olan en makul çerçevede, en ortak paydada buluşmamıza herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyor, ayrımcılığın, tepeden inmeciliğin, nefretin siyasi organizasyon ve kişilerce körüklenmemesini istiyoruz.

Fikri, yaklaşımı ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutan, doğruyu ve gerçeği yansıtan, hakikatten başka hiçbir şeyin peşinde koşmayan medya kuruluşlarımızın çalışmalarını baskı altında kalmaksızın sürdürebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çalışmaya devam edeceğiz.

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