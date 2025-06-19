Emekli zammı zora girer dedi milyonları üzen haberi böyle duyurdu!

Şu anda bizi bütün emekliler çalışanlar emeklilikte kademe bekleyenler staj çıraklık mağdurları bütün mağdurların gözü nerede Ankara'da Meclis'te. Ancak biliyorsunuz Meclis 1 Temmuz itibarıyla mevcut teamül gereği zaten kapanıyor. Şimdi 1 Temmuz'da Meclis kapanırsa dolayısıyla zam olayı zora girmiş olur, böyle bir durum var. Ki zaten hükümetin bu son kamu işçileriyle ilgili vermiş olduğu teklife baktığımız zaman mevcut taban üzerinde yüzde 100 kesin olarak bunun üzerine yüzde 16,5 vereceği yönünde bir kesinlikle de yok, onu da söyleyelim.