Bakanlık uyardı, güvensiz buldu: Zararlı temizlik ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik kriterlerini karşılamayan bir lavabo açıcıyı piyasadan çekme kararı aldı. Üründe çocuk güvenliği sağlayan kapak ve dokunsal uyarı bulunmadığı tespit edildi. First Master Professionel WC Banyo Lavabo açıcının satışı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

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Piyasada bulunan ürünlerin denetimleri sürüyor. Gıda ürünlerinde tahşiş denetimlerinin ardından piyasadaki temizlik ürünlerine yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet lavabo açıcı temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "First Master" markalı ürünün piyasadan toplatılmasının gerekçesi olarak, "Dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapak bulunmaması' gösterildi.