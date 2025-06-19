Muharrem İnce geri dönüyor! CHP rozeti takacağı gün belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş ve İnce'yi baba ocağı olarak nitelendirdiği CHP'ye dönmeye davet etmişti. İnce’nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp parti rozetini takması bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadelerini kullanmış ve açık bir davette bulunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre İnce ise "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." demişti.

İnce’nin salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.