BIST 9.271
DOLAR 39,55
EURO 45,49
ALTIN 4.294,68
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Muharrem İnce geri dönüyor! CHP rozeti takacağı gün belli oldu

Muharrem İnce geri dönüyor! CHP rozeti takacağı gün belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş ve İnce'yi baba ocağı olarak nitelendirdiği CHP'ye dönmeye davet etmişti. İnce’nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp parti rozetini takması bekleniyor.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadelerini kullanmış ve açık bir davette bulunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre İnce ise "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." demişti.

İnce’nin salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın
Foto Galeri Benzin ve motorine kallavi zam! Tabela değişti, fiyatlar uçtu, litre fiyatına bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı
SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı
İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi
İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi
Bakanlık uyardı, güvensiz buldu: Zararlı temizlik ürünü toplatılıyor
Bakanlık uyardı, güvensiz buldu: Zararlı temizlik ürünü toplatılıyor
İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Savaş ortağı oldunuz
İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Savaş ortağı oldunuz
Milli Savunma Bakanlığından İran'dan Türkiye'ye göç dalgası arttı iddiasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığından İran'dan Türkiye'ye göç dalgası arttı iddiasına ilişkin açıklama
Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak
Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak
Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı
Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı
Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi
Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…
Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da vahşet! 10 yaşındaki kayıp Yasemin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
Benzin ve motorinin litre fiyatı 50 lirayı geçti! Petrol için bu kehanet tutarsa yandık!
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife
İzmir'de feribota zam yapıldı! İşte yeni tarife