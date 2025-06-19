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SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı

SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı

SpaceX şirketine ait Starship roketi henüz denemesi bile yapılmadan arızalanarak patladı. SpaceX’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada henüz test aşamasında anormallikler yaşandığı bildirildi.

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SpaceX şirketine ait 'Starship' roketi, ABD'nin Texas eyaletindeki deneme uçuşu öncesinde arızalanması sonucu patlama meydana geldi.

SpaceX'in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 10. uçuş testine hazırlanan roketin, yerel saatle 23.00 sularında "büyük bir anormallik yaşadığı" belirtildi.

Test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, Starship roketinin kalkış platformunda arızalanarak dev bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

O anlar kaydedildi

'Starship' roketinde deneme juçuşu öncesinde yaşanan patlama saniye saniye kaydedildi.

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