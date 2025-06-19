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Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor sürpriz karar çıkar mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor sürpriz karar çıkar mı?

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Son olarak politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46 seviyesine yükseltilmişti. Ekonomistlerin tahmini belli oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Ekonomistlerin beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

İlk kez Nisan'da faiz artırdı

Son olarak nisan ayındaki toplantıda politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46 seviyesine yükseltilmişti. Merkez Bankası bir yılı aşkın süredir ilk kez nisan ayında faiz artırmıştı.

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