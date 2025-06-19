BIST 9.271
DOLAR 39,55
EURO 45,49
ALTIN 4.294,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bağcılar'da babasını öldürüp kendini polise ihbar etti

Bağcılar'da babasını öldürüp kendini polise ihbar etti

Bağcılar'da bir genç, babasını silahla vurarak öldürdükten sonra eve çağırdığı polislere teslim oldu. Gencin madde bağımlısı olduğu, evde sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi.

Abone ol

Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle babası A.D'ye (60) silahla ateş etti. O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi. Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş." diye konuştu.

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyordu faizde sürpriz yok
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyordu faizde sürpriz yok
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz ekonomistlerin beklediği gibi oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz ekonomistlerin beklediği gibi oldu
Muharrem İnce geri dönüyor! CHP rozeti takacağı gün belli oldu
Muharrem İnce geri dönüyor! CHP rozeti takacağı gün belli oldu
SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı
SpaceX’e ait roket deneme öncesi patladı
İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi
İran füzeleri İsrail Savunma Bakanı Katz'ı çıldırttı Hamaney'e suikast tehdidi
Bakanlık uyardı, güvensiz buldu: Zararlı temizlik ürünü toplatılıyor
Bakanlık uyardı, güvensiz buldu: Zararlı temizlik ürünü toplatılıyor
İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Savaş ortağı oldunuz
İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Savaş ortağı oldunuz
Milli Savunma Bakanlığından İran'dan Türkiye'ye göç dalgası arttı iddiasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığından İran'dan Türkiye'ye göç dalgası arttı iddiasına ilişkin açıklama
Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak
Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak
Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı
Özgür Özel'den asgari ücret için ara zam açıklaması! CHP'nin planını anlattı
Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi
Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkisini değerlendirdi
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…
CHP'nin medyaya boykot çağrısına tepki! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yine jakobenizm, yine ayrımcılık…