Kalp krizi geçiren 'Candan Kardeşler'in babası Prof. Dr. Hakan Candan konuştu: Nihal yaşamak istemiyor!
Bir süredir hastanede tedavi gören Nihal Candan 23 kiloya düştüğü için yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya fenomeninin annesi kızının durumunun kritik olduğunu söyledi ve dua istedi. Candan'ın profesör babası Hakan Candan da kızının üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Dinleme süresinde olan baba Candan ilk kez konuştu.
Bir televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle çok konuşulmuş ve Nihal Candan Anoreksiya Nervoza teşhisi konulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
Nihal Candan 29.5 kiloya düşmesinin ardından daha da zayıflamış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kızının durumu ile şok yaşayan anne Umut Candan, bu kez de eşinden gelen kötü haber ile yıkıldı.
Yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın babası 2. kez kalp krizi geçirdi. Candan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından, şimdi de babası Prof. Hakan Candan yoğun bakıma kaldırıldı.
Nihal Candan'ın annesi Umut Candan Posta'ya yaptığı açıklamada kızının durumunun kritik olduğunu açıklamıştı."Şu an yavrum ölümle pençeleşiyor. Sağlık durumu çok kritik. Her geçen dakika iyi olmak yerine daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullanan anne şunları söylemişti: