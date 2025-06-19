Kalp krizi geçiren 'Candan Kardeşler'in babası Prof. Dr. Hakan Candan konuştu: Nihal yaşamak istemiyor!

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan Posta'ya yaptığı açıklamada kızının durumunun kritik olduğunu açıklamıştı."Şu an yavrum ölümle pençeleşiyor. Sağlık durumu çok kritik. Her geçen dakika iyi olmak yerine daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullanan anne şunları söylemişti: