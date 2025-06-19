Hatay'da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Dikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim