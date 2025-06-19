4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim
Aksaray'da 4 çocuk annesi Nehire Sağdıç, gördüğü bir rüyadan sonra koruyucu ailesi olduğu 4 çocuğu da sevgiyle kucakladı.
Şifahane Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Sağdıç, 16 yıl önce rüyasında kendisine bir kız çocuğu emanet edildiğini gördü.
Bu durumdan çok etkilenince vakit kaybetmeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olabilmek için başvuran Sağdıç, o dönem 2 yaşında olan Nazar'a evinin kapısını açtı.
Mutlu bir yaşam sürerken 6 yıl önce eşinden ayrılan Sağdıç, yaşadığı sıkıntılardan Yasemin (13) Rabia (14) ve Yaşar Can'ın da (7) koruyucu ailesi olarak uzaklaştı.
"İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı"
Sağdıç, AA muhabirine, amcasının genç yaşta vefat ettiğini, babasının yeğenlerine baktığını söyledi. İçinde hep yetim ve öksüz çocuklara bakıp büyütmek olduğunu belirten Sağdıç, şöyle konuştu: "Gördüğüm bir rüyayla harekete geçtim. İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı. Ancak ben yılmadım sürekli gittim.