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4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim

Aksaray'da 4 çocuk annesi Nehire Sağdıç, gördüğü bir rüyadan sonra koruyucu ailesi olduğu 4 çocuğu da sevgiyle kucakladı.

4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim - Resim: 1

Şifahane Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Sağdıç, 16 yıl önce rüyasında kendisine bir kız çocuğu emanet edildiğini gördü.

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4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim - Resim: 2

Bu durumdan çok etkilenince vakit kaybetmeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olabilmek için başvuran Sağdıç, o dönem 2 yaşında olan Nazar'a evinin kapısını açtı.

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4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim - Resim: 3

Mutlu bir yaşam sürerken 6 yıl önce eşinden ayrılan Sağdıç, yaşadığı sıkıntılardan Yasemin (13) Rabia (14) ve Yaşar Can'ın da (7) koruyucu ailesi olarak uzaklaştı.

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4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim - Resim: 4

"İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı"

Sağdıç, AA muhabirine, amcasının genç yaşta vefat ettiğini, babasının yeğenlerine baktığını söyledi. İçinde hep yetim ve öksüz çocuklara bakıp büyütmek olduğunu belirten Sağdıç, şöyle konuştu: "Gördüğüm bir rüyayla harekete geçtim. İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı. Ancak ben yılmadım sürekli gittim.

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