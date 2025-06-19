4 çocuk annesi kadın rüyasından etkilenip 4 çocuğun koruyucu ailesi oldu: Ben o an bittim

"İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı"

Sağdıç, AA muhabirine, amcasının genç yaşta vefat ettiğini, babasının yeğenlerine baktığını söyledi. İçinde hep yetim ve öksüz çocuklara bakıp büyütmek olduğunu belirten Sağdıç, şöyle konuştu: "Gördüğüm bir rüyayla harekete geçtim. İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı. Ancak ben yılmadım sürekli gittim.