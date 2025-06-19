Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edilmesinin ardından gündem olan açıklamalarda bulundu. Özdağ, 2016 yılından beri cezaevinde olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olduğum için ben hangi haklara sahipsem onunda aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

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Özdağ, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle 21 Ocak’ta tutuklanmıştı. 17 Haziran’daki duruşmada tahliye edilmişti. 7 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Özdağ’a 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Özdağ, katıldığı bir programda 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Demirtaş'la ilgili 'Ne düşünüyorsunuz?' diye soranlar oluyor. Demirtaş'a da cumhuriyetin hukukun bütün yurttaşlara uygulandığı gibi adil yargılanma çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben, Demirtaş ve temsil ettiği zihniyetle politik olarak mücadele ettim ve mücadele etmeye devam edeceğim hayatımın sonuna dek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olduğum için ben hangi haklara sahipsem onunda aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hakkında bir karar var. O karar 1 seneden beri yazılmıyormuş. Bu olmaz. Esas hakkındaki bir mütalaanın 1 seneden beri yazılmaması... Bu onun hakkının ihlali değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetin devlet olarak kendi saygınlığıyla ilgili bir mesele."