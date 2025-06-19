Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB’nin faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki ne oldu? İşte altın, dolar, euro ve Borsa’da son durum…

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Piyasalar bir süredir Merkez Bankası’nın faiz kararını odağına almıştı. Özellikle TCMB’nin haziran ayında bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini sabit bıraktı. Bu önemli gelişmenin ardından piyasalardan da ilk tepki geldi. İşte gram altın, dolar, euro ve Borsa’da son durum…

(Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları)

Altında son durum ne

Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi gram altın 4 bin 292 lira seviyelerinde seyrediyordu. Faiz kararı sonrası saat 14.00 itibarıyla gram altın 4 bin 289 lira seviyelerinde seyrediyor.

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamış ve bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,5440'tan işlem görüyordu. Faiz kararı öncesi dolar 39,5647 lira seviyesindeyken; faiz kararının ardından saat 14.00 itibarıyla dolar 39,555 lira seviyelerinde seyrediyor.