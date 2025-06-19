İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25 seviyesinde sabit tuttu. Banka, Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarına ve işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek temkinli para politikası duruşunu sürdürdü.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar, kurul üyelerinden 6’sının sabit kalması yönünde oy kullanmasıyla 3'e karşı 6 çoğunlukla alındı.

Kararın ardından yapılan açıklamada, küresel ölçekte etkili olan Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması ve bunun sonucunda artan enerji fiyatlarına dikkat çekildi. Banka, bu gelişmelerin İngiltere ekonomisine etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE ENERJİ FİYATLARI TAKİPTE

BoE'nin politika metninde, enerji fiyatlarının Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yeniden yükselme eğilimine girmesinin risk oluşturduğu vurgulandı. Komite, bu jeopolitik gelişmelerin Birleşik Krallık ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine karşı tetikte olunacağını açıkladı.

Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte enerji fiyatları yeniden artış göstermiştir. Para Politikası Komitesi, bu gelişmeleri ve ekonomik yansımalarını dikkatle takip edecektir.”



FAİZ PATİKASI NET DEĞİL: KADEMELİ VE DİKKATLİ İLERLEYİŞ

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, faiz oranlarının kademeli bir düşüş süreci içerisinde olmaya devam ettiğini, ancak bu sürecin önceden belirlenmiş bir çizgide ilerlemediğini ifade etti. Bailey, “Dünya son derece öngörülemez bir yer. Birleşik Krallık işgücü piyasasında bazı yumuşama işaretleri görüyoruz. Bu işaretlerin enflasyona etkisini dikkatle inceleyeceğiz” dedi.

Banka, faiz indirimi sürecine ilişkin olarak da temkinli bir yaklaşımın sürdürüleceğini belirtti. “Kademeli ve dikkatli” bir indirim politikası benimsenerek rehberliğin sürdürüleceği ifade edildi.