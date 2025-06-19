Şantajın yeni adresi! Ekran başındaki tuzaklar

Görüntülü sohbet bahanesiyle kandırılan erkekler, çıplak görüntülerle tehdit edilip defalarca kez para ödemeye zorlanıyor. Türkiye’de bu dijital dolandırıcılığa savaş açan Ateş Bilişim ve kurucusu Emre Hasan Ateş, sanal şantaja karşı mücadelede ön safta yer alıyor.

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Son dönemde dijital dünyada erkekleri hedef alan sinsi bir dolandırıcılık yöntemi hızla yayılıyor: Sanal seks tuzağı. Sosyal medya hesapları, tanışma uygulamaları ve görüntülü konuşma platformları üzerinden yürütülen bu profesyonel dolandırıcılık ağı, erkekleri mahrem görüntüler üzerinden kıskaca alıyor.

Kurban, sahte bir kadın profili tarafından kandırılarak özel bir görüntülü konuşmaya yönlendiriliyor. Ardından kayda alınan çıplak görüntüler, bir şantaj aracına dönüşüyor. Dolandırıcılar bu görüntüleri, “ailene göndeririz, iş yerinde yayarız” tehdidiyle kullanarak kurbandan para istiyor. Ama mesele bir kere para göndermekle bitmiyor. Bu, çoğu zaman arkası kesilmeyen bir kâbusun başlangıcı oluyor.

Sanal seks şantajına karşı Türkiye’de en organize mücadeleyi veren isimlerden biri, Ateş Bilişim bünyesinde kurulan Cyber Ajans kurucusu Emre Hasan Ateş. Yüzlerce mağdurun yardım çağrısına anında yanıt verdiklerini belirten Ateş, dolandırıcılara karşı dijital iz sürme, hesap tespiti ve içerik kaldırma gibi operasyonel adımları hızlıca uyguluyor. Onun deyimiyle bu, “siber suç çetelerine karşı dijital bir mücadele.”

Emre Hasan Ateş, bu tür şantaj vakalarında en büyük hatanın paniklemek ve hemen para göndermek olduğunu söylüyor. “Korku duygusu ağır bastığında insanlar mantıksızca hareket ediyor,” diyen Ateş, asıl hedefin psikolojik baskıyla kurbanı soyutlamak ve daha fazla sömürmek olduğunu vurguluyor.

Ateş’e göre sanal seks tuzaklarının en tehlikeli yönü, mağdurun utandığı için sessiz kalması. Oysa bu sessizlik, dolandırıcıların sistemli şantaj zincirini daha da güçlendiriyor. “Korkmayın, susmayın. Bu sizin suçunuz değil. Biz buradayız,” diyor.

Özellikle genç erkeklerin, yalnız yaşayanların ve interneti yoğun kullanan bireylerin hedefte olduğunu belirten Emre Hasan Ateş, bu siber çetelerin yurtdışı merkezli olabileceği gibi, Türkiye içinden de yönetilebildiğine dikkat çekiyor. “Bu artık sadece bireysel bir tehdit değil, dijital bir güvenlik meselesi” diyerek yetkilileri de bu konuda daha kapsamlı adımlar atmaya çağırıyor.

Dijital çağda itibarın bir dosya boyutuna sığdığı bu dönemde, sanal şantaj kurbanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak Ateş Bilişim gibi profesyonel ekiplerin müdahalesi sayesinde, birçok kişi dijital bataktan kurtuluyor. Elbette asıl çözüm, farkındalık ve dijital temkinle başlıyor.