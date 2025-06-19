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Edin Dzeko yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Edin Dzeko yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina forması giyecek. Bugün sağlık kontrollerinden geçen Dzeko 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezon boyunca kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Bosnalı golcü, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Fiorentina ile el sıkışan Edin Dzeko, İtalyan kulübü için bugün sağlık kontrollerinden geçti. Dzeko, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

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