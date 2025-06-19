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İran ve ABD arasında ilk görüşme!

İran ve ABD arasında ilk görüşme!

İsrail ve İran arasında devam eden savaş her geçen gün dozunu artırırken savaşa girip girmeyeceği merak konusu olan ABD, iran'la ilk teması kurdu.

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Orta Doğu'da yaşanan İsrail-İran savaşında müzakare için yeni yollar denenmeye başlandı.

ABD İLE İLK GÖRÜŞME

Reuters'a konuşan üç diplomat, İsrail'in geçen hafta İran'daki hedefleri vurmaya başlamasının ardından ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin krizden diplomatik bir çıkış yolu bulmak amacıyla birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

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