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HABER /  SAĞLIK

Mide balonu taktırmak isterken öldü, doktor tutuklandı

Mide balonu taktırmak isterken öldü, doktor tutuklandı

Mersin'de 22 yaşındaki gencin özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüyle ilgili olarak operasyonu yapan doktor tutuklandı.

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Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran 2024'te üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan istediği soruşturma iznini verdi.

Bu kapsamda, operasyonu gerçekleştiren doktor D.E, anestezi uzmanı S.G. ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor D.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. konutu terk etmeme olmak üzere Y.Y.Ö. ile adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik gözaltına alınan 7 şüpheliden operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmişti.

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