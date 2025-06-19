Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın ürettiği İHA'nın adını TÜRKHAN koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği insansız hava aracına “TÜRKHAN” adını verdi.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA prototipini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim ettiklerini duyurdu.

ADINI BAHÇELİ KOYDU: "TÜRKHAN"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana İl Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği ve 24-26 Haziran tarihlerinde ABD’nin Washington DC kentinde düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek “TÜRKHAN” adlı insansız hava aracının, MHP Lideri Bahçeli’nin adıyla taçlandırıldığını belirtti. Yıldırım, bu özel prototipi Bahçeli’ye takdim ettiklerini ifade etti.