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Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın ürettiği İHA'nın adını TÜRKHAN koydu

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın ürettiği İHA'nın adını TÜRKHAN koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği insansız hava aracına “TÜRKHAN” adını verdi.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA prototipini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim ettiklerini duyurdu.

ADINI BAHÇELİ KOYDU: "TÜRKHAN"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana İl Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği ve 24-26 Haziran tarihlerinde ABD’nin Washington DC kentinde düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek “TÜRKHAN” adlı insansız hava aracının, MHP Lideri Bahçeli’nin adıyla taçlandırıldığını belirtti. Yıldırım, bu özel prototipi Bahçeli’ye takdim ettiklerini ifade etti.

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın ürettiği İHA'nın adını TÜRKHAN koydu - Resim: 0

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