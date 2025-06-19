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İran'dan yeni saldırı: Netanyahu Trump mesajı verdi: ABD savaşa mı giriyor?

İran'dan yeni saldırı: Netanyahu Trump mesajı verdi: ABD savaşa mı giriyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ABD’nin katılması ihtimaline ilişkin "Başkan Trump'ın vereceği bir karar." dedi.

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İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi. Savaş, karşılıklı saldırılarla şiddetlenirken İran bir kez daha İsrail'i vurdu.

İRAN, İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İran füzeleri yeniden Tel Aviv ve diğer kentleri hedef aldı. Pek çok kentte sirenler çalarken, halka sığınağa gidin çağrısı yapıldı.

HAMANEY'DEN PAYLAŞIM: DÜŞMAN KORKTUĞUNUZU GÖRÜRSE...

Hamaney, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hamaney paylaşımında, şöyle dedi:

Sevgili ulusumuza şunu söylemek isterim ki, eğer düşman onlardan korktuğunuzu hissederse sizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz davranışı sürdürün; bu davranışı güçle sürdürün.

Al-i İmran Suresi'nin 126'ncı ayeti olan “Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır” ayetinden de alıntı yapan Hamaney, “Allah kesinlikle ve kesinlikle İran halkına, hakikate ve doğru olan tarafa zaferi verecektir” ifadelerini kullandı.

Hamaney, İsrail ile ilgili olarak ise “Siyonist rejimin Amerikalı dostlarının sahneye girmiş olması ve bu tür şeyler söylüyor olmaları rejimin zayıflığı ve yetersizliğinin bir göstergesi” açıklamasında bulundu.

NETANYAHU: YAPTIKLARIMIZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ise tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Netanyahu, "Şu anda yaptıklarımız Ortadoğu'yu ve dünyayı değiştirecek." dedi.

"TRUMP OYUNU BİLİYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ABD’nin katılması ihtimaline ilişkin "Başkan Trump'ın vereceği bir karar." dedi. Başbakan Netanyahu, İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ABD’nin doğrudan dahil olma ihtimaline ilişkin, "Başkan Trump'ın vereceği bir karar. Oyunu biliyor. O, Amerika için iyi olanı yapacak, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gerektiğinde saldırıları tek başına yürütecek kabiliyete sahip olduğunu öne süren Netanyahu, İran’a saldırıların sonunda "İsrail'e yönelik ne bir nükleer tehdit ne de balistik bir tehdit olacak." dedi.

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