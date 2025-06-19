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HABER /  POLİTİKA

İBB soruşturmasında itirafçı olan 4 kişi daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında itirafçı olan 4 kişi daha tahliye edildi

İBB operasyonlarıyla tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni bir son dakika gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 ismin daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olduğunu duyurdu..

4 İTİRAFÇI DAHA TAHLİYE OLDU

İtirafçı olan isimlerin Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarından Adem Soytekin'in himayesindeki Ogün Soytekin (Adem Soytekin'in kardeşi ve muhasebe müdürü), Bülent Yılmaz (ASOY İnşaat Genel Müdürü), Murat Erenler (Adem Soytekin'in Koruması) ve Nezahat Kurt (Emlakçı) olduğu öğrenildi.

MİLYARDER SIVACI

Öte yandan suç örgütünün en kritik isimlerinden biri olduğu öne sürülen, İmamoğlu'nun 'milyarder sıvacısı' olarak gündeme gelen Adem Soytekin itirafçı oldu.

16 Haziran'da savcılığa 40 sayfa verdiği öğrenilen Soytekin'in çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

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