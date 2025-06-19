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Ali Koç’tan imza süreci tepkisi: Akıl edemediler mi?

Ali Koç’tan imza süreci tepkisi: Akıl edemediler mi?

Fenerbahçe ile Adidas arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, olağanüstü kongre süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Koç, imza sürecinin demokratik bir hak olduğunu ancak kulüp geleceği açısından sakıncalar taşıyabileceğini söyledi; imza toplayanların verileri kulübe ulaştırmadığını ve sürecin şeffaf ilerlemediğini vurguladı.

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Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması için imza töreni düzelendi.

Törende konuşan Başkan Ali Koç, olağanüstü kongre süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un o sözleri:

Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.

"AKIL EDEMEDİLER Mİ?"

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları yapan arkadaşlar birinci günden bunu Excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum.

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