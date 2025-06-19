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Potanın Perileri'nden İsviçre'ye büyük fark...

Potanın Perileri'nden İsviçre'ye büyük fark...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre’yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Maça 9-0’lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada McCowan’ın 19 sayı, 12 ribauntluk performansıyla fark yarattı.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.

Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle başlayan milliler, etkili hücum ettiği ilk çeyreği 27-13 üstünlükle bitirdi.

Rakibine pota altında büyük üstünlük kuran ay-yıldızlılar, devre arasına da 51-34 önde girdi.

Farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, üçüncü çeyreğini 68-53 önde geçtiği karşılaşmayı 24 sayı farkla 91-67 kazandı.

McCowan, 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Turnuvada ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile karşılaşacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Fransa ile İsviçre, aynı gün saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: İsviçre 13-27 Türkiye

2. Periyot sonucu: İsviçre 34-51 Türkiye

3. Periyot sonucu: İsviçre 53-68 Türkiye

4. Periyot sonucu: İsviçre 67-91 Türkiye

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