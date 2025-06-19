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Ünlü teknik direktör resmen açıkladı! 'Osimhen'i istiyorum'

Ünlü teknik direktör resmen açıkladı! 'Osimhen'i istiyorum'

Al Hilal Teknik Direktörü Simeone Inzaghi, Victor Osimhen transferi hakkında konuştu.

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Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin teklifine henüz cevap vermeyen Nijeryalı yıldız, Al Hilal'in yaptığı 45 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferinde ısrarcı olduğu ve 50 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapacağı iddia edildi.

"VİCTOR OSİMHEN'İ İSTİYORUM"

Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simeone Inzaghi, Victor Osimhen ile ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, "Victor Osimhen'i istiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist üretti.

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